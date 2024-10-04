Çaykur Rizespor'un Antalyaspor'a Karşı Üstün İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0'lık sonuçla yeşil mavililerin lehine sona erdi.

İlk yarıda önemli anlar

Maçın 29. dakikasında, Larrson’un ceza sahası içine gönderdiği havadan topa yükselen Veysel Sarı, etkili bir kafa vuruşu yaptı fakat top, direğe çarpaak savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

38. dakikada Çaykur Rizespor, Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan yaptığı harika ortayla öne geçti. Ortaya çıkan bu fırsatta Jurecka, nefis bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-0'a taşıdı.

44. dakikada, Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in köşe atışında ceza alanında yükselen Alikulov, kafasıyla topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

İlk yarının sonunda Çaykur Rizespor, 2-0 önde kapattı ve turnuvanın seyrini değiştirecek bir avantaj elde etti.