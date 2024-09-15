Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a Yenilgisinin Ardından İlhan Palut'un Değerlendirmeleri

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 5-0 yenildikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:12
Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a Yenilgisinin Ardından İlhan Palut'un Değerlendirmeleri

Çaykur Rizespor'un Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncuların performansını eleştirdi.

İlk Yarıda Duran Toplar Hataları Getirdi

Pazar günü RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Farklı bir formasyonla maça başladık. Galatasaray'a karşı kompakt bir savunma ile oynamayı planladık. Ancak ilk yarıda duran toplardan iki gol yedik ve bu bizim için zor bir durum oluşturdu," dedi.

Pası Oyunu Oynamayı Amaçladık

Palut, "Top bizdeyken pas oyunu oynamayı planlıyorduk, ancak geriye düşmemiz planlarımızı altüst etti. Yediğimiz gol sonrası oyuncularım daha temkinli oynadı ve bu da oyunun merkezini kaleye çekme çabamızın önüne geçti," şeklinde konuştu.

Felsefemizden Ödün Vermemeliyiz

İlhan Palut, rakip kim olursa olsun kendi oyun anlayışından vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Keşke inandığım oyunla kaybetseydim. Yenilebiliriz ama felsefemizden ödün vermemeliyiz. Gelecek maçlarda özel bir savunma prensibi uygulayacağız," dedi.

Kırılganlık Sorunu Öne Çıkıyor

Palut, takımın kaybettiği maçlarda henüz kalelerine gelen ilk şutun gol olması gibi kırılgan bir durum yaşadıklarını belirtti. "Bu durumu aşmanın yolu, güçlü bir savunma ve öz güvenle oynamaktan geçiyor," ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun Yorumları ve Takım Motivasyonu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Çaykur Rizespor bu ligde gördüğüm en iyi takım" sözlerine de atıfta bulunarak, "Umarım oyuncularım bu sözlerin arkasında durması gerektiğini anlarlar. Bizim ayaklarımızın yere basması gerekiyor," dedi.

Yeni Transferde Gelecek Vurgusu

Yeni transfer Muhammed Buljubasic hakkında da yorumda bulunan Palut, "Buljubasic'i geleceğe yatırım amacıyla aldık; ancak tam olarak hazır olmadan maça çıkmamalı," şeklinde ifadelerde bulundu.

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