Çaykur Rizespor Yeni Sezona Hazır

Çaykur Rizespor, Yeni Sezona Tam Ekipmanla Girdi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekip, kalecisi Gökhan Akkan aracılığıyla %100 hazır olduklarını duyurdu.

Kamp Dönemi Değerlendirmesi

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde konuşan Akkan, “Kamp dönemi gerçekten çok faydalı geçti. Hem yeni katılan oyuncularla, hem de oturmuş kadromuzla harika bir hazırlık süreci yaşadık,” dedi.

İlhan Palut'a Teşekkür

Takımın teknik direktörü İlhan Palut ile ilgili düşüncelerini paylaşan Akkan, “İlhan hocamızın bu kadar uzun süre takımın başında kalması, bizim için çok büyük bir avantaj. Umuyorum bu, Rizespor'un geleceği için sürekli bir durum olur,” şeklinde konuştu.

Yeni Oyunculara Destek

Takım kaptanı, yeni gelen oyuncuların şehir ve toplulukla kaynaşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. “Bu şehir, oyuncularımızı kucaklamak için çok sıcak kanlı. Adaptasyon konusunda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Hedef: Geçen Sezonun Üstü

Gökhan Akkan, yeni sezonun zorluklarına dikkat çekerek, “Süper Lig, gerçekten değişken bir lig. Ancak biz en iyi performansımızı göstererek geçen sezondan çok daha yukarıda bitirmek istiyoruz,” dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.