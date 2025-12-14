Süper Amatör Lig: Çeşme Belediyespor Özderespor'a 1-0 Yenildi
Maçın özeti ve takımın durumu
İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 11. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Özderespor'a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın tek golü, ilk yarının uzatma dakikalarında 48. dakikada Hüseyin Arda Balkan'dan geldi. Bu golle ev sahibi ekip Özderespor sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, ligde 13 puanda kalarak 6. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı ekip, önümüzdeki haftayı BAY geçirecek.
