Süper Amatör Lig: Çeşme Belediyespor Özderespor'a 1-0 Yenildi

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu 11. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda Özderespor'a 1-0 yenildi; tek gol Hüseyin Arda Balkan'dan geldi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:10
Maçın özeti ve takımın durumu

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 11. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Özderespor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın tek golü, ilk yarının uzatma dakikalarında 48. dakikada Hüseyin Arda Balkan'dan geldi. Bu golle ev sahibi ekip Özderespor sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, ligde 13 puanda kalarak 6. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı ekip, önümüzdeki haftayı BAY geçirecek.

