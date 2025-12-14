DOLAR
Serdar Dursun: Karagümrük'ün golünde 'yüzde 100 faul'

Serdar Dursun, Karagümrük'ün golünde 'yüzde 100 faul' olduğunu belirtti; Kocaelispor 1-1'lik beraberlikle 2 puanı kaçırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:37
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kocaelisporlu golcü Serdar Dursun, rakibin attığı golde pozisyonun kesinlikle faul olduğunu savundu.

Maçın kırılma anları ve Dursun'un değerlendirmesi

Dursun, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamanın zor olduğunu belirterek, 'Atmosfere alışman lazım. Konsantrasyon zaman zaman gidebiliyor, oyuncuları maçtan önce çok uyardım' dedi. İlk yarı oyuna iyi başladıklarını, Daniel'in direkten dönen bir şutu olduğunu ve kendisinin golü atarken son anda rakibin müdahale ettiğini aktardı.

İkinci yarıya da iyi başladıklarını söyleyen Dursun, Karagümrük'ün attığı pozisyon için ise şunları ifade etti: 'Karagümrük'ün attığı goldeki pozisyonda yüzde 100 faul vardı. VAR'dan nasıl dönmedi merak ediyorum. Bu yüzde 100 faul nasıl verilmedi?' Dursun, rakibin öne geçtikten sonra defans yapmaya başladığını, kenarlardan ortalarla daha fazla alan bulduklarını ve son dakikalarda skoru çevirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Maçın sonunda ise Dursun, 'Son dakikalarda golü bulunca, golü atıp 2-1'e getirebilirdik ancak zaman yetmedi. Aslında üzgünüz, 2 puanı kaçırdık' ifadelerini kullandı.

