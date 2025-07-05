Çaykur Rizespor Yeni Sezona Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Bugünkü idman, topla teknik çalışmalarla başlarken, daha sonra pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Ancak, milli takımlarda bulunan futbolcuların antrenmana katılmadığı belirtildi.

Çaykur Rizespor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek ve yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.