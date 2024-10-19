ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

4. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin, Danilos Pizza ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

ÇBK Mersin, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı 97-77 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maç Analizi

Alınan bu galibiyet, ÇBK Mersin'in ligdeki iddiasını artırmaya devam ediyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile ÇBK Mersin takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Yağmur Bul (18), rakibi Anderson (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile ÇBK Mersin takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Yağmur Bul (18), rakibi Anderson (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile ÇBK Mersin takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Yağmur Bul (18), rakibi Anderson (solda) ile mücadele etti.