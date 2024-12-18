ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Beretta Famila Schio'yu Farklı Geçti

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Zorlu Bir Galibiyet Aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, 2. turun ikinci maçında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 86-52 gibi ezici bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

ÇBK Mersin, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak rakibi karşısında ilk çeyrekte üstünlüğünü elde etti. Maç boyunca disiplinli bir savunma sergileyen Mersin ekibi, hücumda da etkili oyunuyla dikkat çekti.

Bu galibiyet, ÇBK Mersin'in Avrupa arenasındaki iddiasını pekiştirirken, aynı zamanda E Grubu'nda ilerleyen turlarda şansını artıracak bir adım oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu ikinci tur ikinci maçında, ÇBK Mersin ile İtalya'nın Beretta Famila Schio takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) rakibiyle mücadele etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu ikinci tur ikinci maçında, ÇBK Mersin ile İtalya'nın Beretta Famila Schio takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) rakibiyle mücadele etti.