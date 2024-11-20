ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Zabiny'yi Mağlup Etti

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Çekya'da Galip Geldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Zabiny takımını 64-45 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maç, Brno kentinde yapılırken, ilk periyotta etkili bir oyun sergileyen ÇBK Mersin, 19-10'luk skorla önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren takım, soyunma odasına 38-22'lik avantaj ile gitti.

Üçüncü periyotta da tempo düşürmeyen ÇBK Mersin, final periyoduna 47-33'lük bir skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte de performansını sürdüren Mersin ekibi, maçı 64-45'lik sonuçla kazanarak, Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda 5'te 5 yapmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte ÇBK Mersin, grup aşamasındaki liderliğini pekiştirdi ve büyük bir moral buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.