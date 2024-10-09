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ÇBK Mersin, Tango Bourges'u Mağlup Etti

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Tango Bourges'u 77-66 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:34
ÇBK Mersin, Tango Bourges'u Mağlup Etti

BASKETBOL FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ

ÇBK Mersin, İlk Hafta Maçında Galibiyet Elde Etti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun açılış karşılaşmasında, ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını deplasmanda 77-66'lık skorla mağlup etti.

Maç, Prado Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk periyotta, ÇBK Mersin 25-22’lik bir üstünlük sağlayarak başladı. İkinci periyotta da performansını sürdüren ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ÇBK Mersin, aradaki farkı açarak son periyota 59-46 önde girdi. Dördüncü çeyrekte karşılaşmayı kontrol eden ÇBK Mersin, mücadeleyi 77-66’lık skorla kazanmayı başardı.

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