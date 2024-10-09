ÇBK Mersin, Tango Bourges'u Mağlup Etti

BASKETBOL FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ
ÇBK Mersin, İlk Hafta Maçında Galibiyet Elde Etti
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun açılış karşılaşmasında, ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını deplasmanda 77-66'lık skorla mağlup etti.
Maç, Prado Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk periyotta, ÇBK Mersin 25-22’lik bir üstünlük sağlayarak başladı. İkinci periyotta da performansını sürdüren ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ÇBK Mersin, aradaki farkı açarak son periyota 59-46 önde girdi. Dördüncü çeyrekte karşılaşmayı kontrol eden ÇBK Mersin, mücadeleyi 77-66’lık skorla kazanmayı başardı.