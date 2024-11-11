Türkiye Tenis Federasyonu'nun Yeni Başkanı Şafak Müderrisgil Oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Tenis Federasyonu, 6. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, federasyonun yeni başkanı Şafak Müderrisgil olarak belirlendi. Mevcut başkan Cengiz Durmuş aday olmadığı için Müderrisgil, tek aday olarak seçime katıldı.

Oylama Sonuçları

Genel kurulda, toplamda 179 delege oy kullanırken, Şafak Müderrisgil 134 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Kullanılan oylardan 45'i geçersiz sayıldı.

Yeni Başkanın Vizyonu