Türkiye Tenis Federasyonu'nun Yeni Başkanı Şafak Müderrisgil Oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'nda Yeni Dönem
Türkiye Tenis Federasyonu, 6. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, federasyonun yeni başkanı Şafak Müderrisgil olarak belirlendi. Mevcut başkan Cengiz Durmuş aday olmadığı için Müderrisgil, tek aday olarak seçime katıldı.
Oylama Sonuçları
Genel kurulda, toplamda 179 delege oy kullanırken, Şafak Müderrisgil 134 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Kullanılan oylardan 45'i geçersiz sayıldı.
Yeni Başkanın Vizyonu
Seçimin ardından geri dönüş yapan Müderrisgil, başkan seçilmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kapım herkese açık” “Biz bu emaneti üst seviyeye getirmek için kararlıyız. Herkes için tenis vizyonumuzu tüm illerimize genişleteceğiz”“Bize istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayacak bir iletişim yolu oluşturacağız” Şafak Müderrisgil başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Ebru Özdemir, Esra Hatipoğlu, Ertunç Tümen, Eda Sevaioğlu Tan, Hakan Ertürk, Kaan Arslan, İsmail Hakkı Kurt, Ali Rıza Ceylan, İpek Soylu ve Berk Albayrak yer alıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi. Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi. Seçimden sonra Müderrisgil, konuşma yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi. Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi. Seçimden sonra Müderrisgil, konuşma yaptı.
Yeni Yönetim Kurulu
“Biz bu emaneti üst seviyeye getirmek için kararlıyız. Herkes için tenis vizyonumuzu tüm illerimize genişleteceğiz”“Bize istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayacak bir iletişim yolu oluşturacağız” Şafak Müderrisgil başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Ebru Özdemir, Esra Hatipoğlu, Ertunç Tümen, Eda Sevaioğlu Tan, Hakan Ertürk, Kaan Arslan, İsmail Hakkı Kurt, Ali Rıza Ceylan, İpek Soylu ve Berk Albayrak yer alıyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi. Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi. Seçimden sonra Müderrisgil, konuşma yaptı. Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi. Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi. Seçimden sonra Müderrisgil, konuşma yaptı.
Şafak Müderrisgil başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Ebru Özdemir, Esra Hatipoğlu, Ertunç Tümen, Eda Sevaioğlu Tan, Hakan Ertürk, Kaan Arslan, İsmail Hakkı Kurt, Ali Rıza Ceylan, İpek Soylu ve Berk Albayrak yer alıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi. Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi. Seçimden sonra Müderrisgil, konuşma yaptı.
Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi. Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi. Seçimden sonra Müderrisgil, konuşma yaptı.