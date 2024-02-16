Cedrid Bakambu resmen veda etti: Hesabından bu sözlerle duyurdu

Avrupa'da transfer zamanının sonlarına gelirken İspanya temsilcisi Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, Galatasaray'a sosyal medya üzerinden ayrılığını açıklayarak Demokratik Kongolu santrfor, sarı-kırmızılılara veda açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu.



700 bin euro bedelle Galatasaray'a gelen Bakambu, 5 milyon euro karşılığında Real Betis'e imza atarak anlaşmalarda bulundu. 5 milyon 50 bin euroluk bonus maddesinin olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinde açıklama yapan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı takıma teşekkürlerini iletirken iyi davrandıklarını ve sevgi gösterdiklerinin altını çizdi. Galatasaray'da daha fazla oynamak istediğini belirterek gururlandırmak istediğini söylerken Galatasaray'daki zamanları sevgi ile hatırlayacağını açıkladı.





GALATASARAY'DA SKORLARI

Cedric Bakambu bu sezon başında Galatasaray takımına transfer olurken 16 mücadelede yer alarak Demokratik Kongolu forveti bu kısa zaman içerisinde 2 kez ağları havalandırdı. Cedric Bakambu ise aynı şekilde sarı kırmızılı takımda 1 asist yaptı.

