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Çekmeköy Bisiklet Grubu, Filistin İçin Pedal Çevirdi

Çekmeköy Bisiklet Grubu, L'Etape Türkiye yarışında özel formalarıyla ''Özgür Filistin'' mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:03
Çekmeköy Bisiklet Grubu, Filistin İçin Pedal Çevirdi

Çekmeköy Bisiklet Grubu, Filistin İçin Destek Verdiklerini Duyurdu

Ömer Lütfi Soylu: "Daha fazla dikkat çekmek için bu yarışı fırsat olarak gördük."

Çekmeköy Bisiklet Grubu, L'Etape Türkiye by Tour de France yarışında, özel olarak tasarladıkları mayolar ile Filistin'e desteğini gösterdi. Yarışta, ön kısmında Türk bayrağı, arka kısmında ise Filistin bayrağı olan formalar dikkat çekti.

Grup, Ömer Lütfi Soylu liderliğindeki takım üyeleriyle birlikte yarışta önemli bir görünürlük elde ederek, İsrail saldırılarına da dikkat çekti.

Ömer Lütfi Soylu'dan Önemli Açıklamalar

Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı'ndan başlayan yarışın ardından AA muhabirine konuşan Soylu, Filistin davasının insanlık davası olduğunu belirtti. Ayrıca, 3 ay önce Kilimanjaro Dağına çıkışlarını hatırlatarak, "5 bin 895 metrelik bir dağa tırmandık. Amacımız, bu insanlık dramına dikkat çekmekti," dedi.

Soylu, yarışa özel tasarlanan formalarla daha fazla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı ve "Umarım, mesajımız hedefe ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçmişe Dönerek Geleceğe Umut Taşıma Çağrısı

Soylu, insanlık dramı konusunda sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Torunlarımıza anlatacak bir şeylerimiz olmalı. 2040 yılında çocukların dedelerine soracağı o zor soru var; o nedenle bir şeyler yapmalıyız," şeklinde konuştu.

Teşekkürlerini sunarken, yarışa katılanların ilgi gösterdiğini belirten Soylu, "Birçok kişi, ‘Bu formaları nereden yaptırırız?’ diye sordu. Bu durum, amacımıza hizmet etti ve dikkatleri çekebildiğimiz için mutluyuz," dedi.

Eylem Çağrısı ve Umut Mesajı

Soylu, insanlara, Filistin konusunda yapabilecekleri her şeyi yapmaları gerektiğini aktararak, "Dünyanın en gereksiz sözü 'Elimden bir şey gelmiyor.'dur. Herkes bir şey yapabilir. Biz de buna inanıyoruz," dedi.

Ayrıca, Kilimanjaro tırmanışı sırasında yaşadığı zorlukları paylaşarak, "Zirveye çıktık ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağını açtık. Kimse artık bir şey yapamam diyen bahaneler üretmesin," diyerek devam etti.

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