Celje'nin Futbol Takımı ve Tarihi

Slovenya'nın Tarihi Şehri Celje

Slovenya'nın kuzeydoğusunda yer alan Celje, 45 binlik nüfusuyla ülkenin en büyük dördüncü şehri olma unvanına sahiptir. Osmanlı Dönemi'nde de önemli bir yere sahip olan bu küçük şehir, dar sokakları ve tarihi yapılarıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.

Celje'nin Görülecek Yerleri

Celje Kalesi, Celjiski Dom ve Celje Tarih Müzesi gibi tarihi mekanlar, şehirde görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Ayrıca, fuarlar ve ticaret, şehrin ekonomik yapısını oluşturuyor. Celje, başkent Ljubljana'nın yaklaşık 1 saatlik mesafesinde konumlanıyor.

Celje'nin Şampiyon Takımı

İspanyol teknik direktör Albert Riera'nın yönettiği futbol takımı, geçtiğimiz sezonda Slovenya Ligi'nde şampiyonluk elde etti. 1919 yılında kurulan bu köklü kulüp, son sezonu en yakın rakibi Maribor'un 12 puan önünde tamamlayarak zirveye yerleşti.

Cele stadı ve Maç Atmosferi

Celje, maçlarını şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta bulunan 13 bin kişilik Celje Stadı'nda oynamaktadır. 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyumda, 16,5 milyon avro harcanarak inşa edilmiştir. 2005 yılında Slovenya-Norveç maçı sırasında 10 bin 55 kişilik seyirci rekoru kırılmıştır.

Bu akşam Celje ile Başakşehir arasında oynanacak olan mücadelede ise tribünlerde yaklaşık 3 bin taraftarın olması bekleniyor.

Uluslararası Arenada Celje

Celje, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Slovan Bratislava'ya, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Shamrock'a elenmiş, ancak UEFA Konferans Ligi play-off'unda Ermenistan ekibi Pyunik'i eleyerek lig aşamasına adını yazdırmayı başarmıştır.

RAMS Başakşehir'in, bugün deplasmanda karşı karşıya geleceği Celje, aynı adı taşıyan 45 bin kişilik küçük bir şehrin takımı. Slovenya'nın nüfus bakımından en büyük 4. şehri olan Celje, ülkenin kuzey doğusunda bulunuyor. İkinci Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine de giren şehir, dar sokakları ve tarihi binalarıyla dikkat çekiyor.

RAMS Başakşehir'in, bugün deplasmanda karşı karşıya geleceği Celje, aynı adı taşıyan 45 bin kişilik küçük bir şehrin takımı. Slovenya'nın nüfus bakımından en büyük 4. şehri olan Celje, ülkenin kuzey doğusunda bulunuyor. İkinci Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine de giren şehir, dar sokakları ve tarihi binalarıyla dikkat çekiyor.