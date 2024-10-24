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Celje Teknik Direktörü Albert Riera: 'Galibiyet Beklemiyorduk'

Celje, RAMS Başakşehir'i 5-1 mağlup etti. Teknik direktör Riera maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:06
Celje Teknik Direktörü Albert Riera: 'Galibiyet Beklemiyorduk'

Celje-RAMS Başakşehir Maçının Ardından

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Celje, sahasında RAMS Başakşehir'i 5-1 like net skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Celje Teknik Direktörü Albert Riera ve oyuncusu Ivan Brnic açıklamalarda bulundu.

Riera'nın Açıklamaları

Albert Riera, "Bu skoru beklemiyorduk, amacımız ilk golü atmaktı. Hedeflerimden biri de gol yememekti ama maalesef bunu başaramadık. Bu açıdan tam tatmin olmuş değilim. Gol yememe hedefimize ulaşamadık" dedi.

Takımının ilk yarı performansını öven Riera, "İkinci yarıda yorulmalar başlayana kadar çok iyi performans gösterdik. Genel olarak oyundan mutluyum. Hep çok çalışıyoruz, oyuncularımla gurur duyuyorum. Fantastik bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

Oyun Planı ve Başarı

Riera, Başakşehir karşısında belirledikleri oyun planından bahsederek, "Planımız, onların bizim üstümüze geldiğinde arka tarafta boşluklar yakalamaktı. Hedefimiz onları kışkırtarak savunma arkasında boşluk bulmaktı. Planımız başarılı oldu" şeklinde konuştu.

Ivan Brnic'in Değerlendirmesi

Maçta etkili bir oyun sergileyen Ivan Brnic ise, "Rakibi doğru presle karşılamamız bugünkü sonucu ortaya çıkardı. Geriye 4 maç kaldı, bunu sürdürmek ve bir üst tura çıkmak istiyoruz. Hocamızın bize verdiği taktikler sayesinde çok fazla boşluk bulduk" dedi. Bu galibiyetle Celje, ligdeki iddiasını sürdürdüğünü göstermiş oldu.

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