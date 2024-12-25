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Celta Vigo'dan Iago Aspas'a Yeni Sözleşme: 37 Yaşında Süreklilik

Celta Vigo, 37 yaşındaki santrfor Iago Aspas'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Deneyimli oyuncu LaLiga'da 6 gol attı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:47
Celta Vigo'dan Iago Aspas'a Yeni Sözleşme: 37 Yaşında Süreklilik

Celta Vigo'dan Iago Aspas İçin Yeni Sözleşme

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Celta Vigo, 37 yaşındaki santrforu Iago Aspas ile sözleşme yeniledi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Aspas'ın mevcut mukavelesi bir yıl uzatıldı.

Uzun Yıllar Celta Vigo'da

Celta Vigo altyapısından çıkan Iago Aspas, uzun yıllar boyunca formasını giydiği kulübünde büyük başarılara imza attı. Bu sezon LaLiga'da 16 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi.

Kariyerine Kısa Bir Bakış

Deneyimli santrfor, Celta Vigo dışında Liverpool ve Sevilla gibi büyük kulüplerde de oynadı. Ayrıca, İspanya Milli Takımı forması da giymiştir. Aspas, kulübü için bir efsane haline gelerek, kariyerine parlak bir şekilde devam ediyor.

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