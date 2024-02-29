Cen Tosun'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı sonrası bomba yorum

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Salih Uçan'ın attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, 58. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle galibiyeti perçinledi. Bu zaferle Beşiktaş, yarı finalde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maçın ardından spor yazarları olaylı bir şekilde sona eren karşılaşmayı değerlendirdi.

Usta yazar Ali Ece, Beşiktaş'ın sezon başındaki hedefinin Türkiye Kupası şampiyonluğu olduğunu belirtti. Ligdeki performansının aksine kupada daha iddialı olduklarını ifade eden Ece, Santos'un bu organizasyona özel bir strateji izlediğini dile getirdi. Ernest Muçi'nin etkili performansını vurgulayan Ece, Muçi'nin dripling yeteneği sayesinde gelen gollerin önemine değindi. Beşiktaş'ın kupa şampiyonluğunun ligdeki başarıya katkı sağlayabileceğini söyledi.





Cem Dizdar, Beşiktaş maçlarının ilk devrelerinin izlenirlik açısından sıkıcı olduğunu belirtti. Ancak Beşiktaş'ın tempo düşüklüğü nedeniyle rakip savunmayı zorlayamadığını ifade etti. İlk yarıda Semih Kılıçsoy'un kaçırdığı önemli bir şut haricinde oyunun sıkıcı geçtiğini söyleyen Dizdar, savunmadaki Necip Uysal'ın kritik müdahalelerine dikkat çekti. İkinci devrede de oyunun kalitesinin düşük olduğunu belirten Dizdar, Beşiktaş'ın oyunu kazanma arzusuyla değil, kaybetmekten korkmayan bir anlayışla sahada olduğunu dile getirdi.

Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın ligde zirveye oynamaktan uzak kaldığını ancak Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiğini belirtti. Ligdeki zayıf rakibi Konyaspor karşısında zorlanmadıklarını ifade eden Yıldırım, bu galibiyetin derbi öncesi morallerini yükselttiğini söyledi. Salih ve Cenk'in performansını öne çıkaran Yıldırım, Beşiktaş'ın kupada daha olumlu bir tablo çizdiğini ifade etti.