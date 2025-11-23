Cengiz Ünder'den Beşiktaş formasıyla 4. gol — Samsunspor'a 57. dakikada

Cengiz Ünder Beşiktaş formasıyla 4. golünü Samsunspor'a attı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

57. dakikada siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 9 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.

Değişiklik

70. dakikada yerini Jota Silva’ya bıraktı.

