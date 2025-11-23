Cengiz Ünder'den Beşiktaş formasıyla 4. gol — Samsunspor'a 57. dakikada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Cengiz Ünder 57. dakikada Beşiktaş formasıyla 4. golünü attı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:33
Cengiz Ünder'den Beşiktaş formasıyla 4. gol — Samsunspor'a 57. dakikada

Cengiz Ünder Beşiktaş formasıyla 4. golünü Samsunspor'a attı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

57. dakikada siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 9 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.

Değişiklik

70. dakikada yerini Jota Silva’ya bıraktı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER, SAMSUNSPOR AĞLARINA ATTIĞI GOLLE SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA 4. KEZ...

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER, SAMSUNSPOR AĞLARINA ATTIĞI GOLLE SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA 4. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER, SAMSUNSPOR AĞLARINA ATTIĞI GOLLE SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA 4. KEZ...

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik