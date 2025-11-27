ÇESK U-16 Takımı K Grubu'nu Şampiyon Tamamladı — Play-off'a Yükseldi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-16 Takımı şampiyon oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-16 Futbol Takımı, mücadele ettiği U-16 Ligi K Grubu'nu şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken ekip, ligin zirvesine çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarı ve play-off hakkı

ÇESK U-16 Futbol Takımı, ligin son maçının ardından oynadığı 12 maçta 33 puan toplayarak K Grubu'nu birinci sırada bitirdi ve şampiyonluk elde etti. Bu sonuçla genç oyuncular, Türkiye Şampiyonasında boy göstermek için play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Kutlama ve yönetim desteği

Ligin son maçında takımı, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kandemir ve birim müdürleri yalnız bırakmadı. Maçın ardından sporcular, antrenörler ve veliler şampiyonluğu coşkuyla kutladı; kulüp içinde sevinç ve birliktelik öne çıktı.

ÇESK U-16 takımı, elde ettiği bu başarıyla hem ilçenin genç futbol altyapısına katkı sağladı hem de önümüzdeki süreçteki play-off karşılaşmaları için umut verdi.

