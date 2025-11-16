Çeşme Belediyespor Deplasmanda Güzelbahçe'yi 4-2 Yendi

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda Çeşme Belediyespor, Güzelbahçe Belediyespor'u 4-2 mağlup etti; Cemal Boztepe hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:31
İzmir Süper Amatör Lig E Grubu — 8. hafta

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 8. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Güzelbahçe Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 19. dakikada Kubilay Özer'in golüyle 1-0 öne geçti. Çeşme Belediyespor, 23. dakikada Cemal Boztepe'nin kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Emrecan Beşkaya, 45+2'de attığı golle Güzelbahçe Belediyespor'u soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 63. dakikada bir kez daha Cemal Boztepe'nin golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Oyunun kontrolünü eline alan Çeşme temsilcisi, 67. dakikada Doğukan Özgül'ün golüyle 3-2 öne geçti. 79. dakikada hat-trick yapan Cemal Boztepe, farkı ikiye çıkararak maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, deplasmandan aldığı 3 puanla ligde 9 puana ulaşarak 5. sıraya yükseldi.

Çeşme Belediyespor, ligin 9. ve ilk yarının son haftasında, 23 Kasım Pazar günü oynanacak yerel derbide İmren Alaçatıspor'u konuk edecek.

