Çeşme Belediyespor ikinci yarıya 2-0 galibiyetle başladı

Maç Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun ikinci yarısının ilk maçında sahasında konuk ettiği Sakin Şehir Seferihisarspor karşısında etkili bir oyun sergileyen Çeşme Belediyespor, 31. dakikada Mustafa Genç ile öne geçti. İlk yarı 1-0 Çeşme Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da tempo ve hakimiyetini sürdüren siyah-beyazlı ekip, 77. dakikada Batuhan Çoban’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede Seferihisarspor’un atakları sonuç vermeyince mücadele 2-0 Çeşme Belediyespor lehine sona erdi.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor’un puanı 13 oldu ve ekip ligde 5. sıraya yerleşti.

Çeşme Belediyespor, ligin bir sonraki maçında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Özderespor ile karşılaşacak.

