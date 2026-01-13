Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Gören: "Efsanelik Zor Zamanlarda Başlar"

İbrahim Gören, Güzelbahçe FK ile 3-2 biten maçın ardından takımın mücadele ve karakterine vurgu yaptı; efsaneliğin zor günlerde ortaya çıktığını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:34
Maç değerlendirmesi ve takımın duruşu

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Gören, hafta sonunda sahasında Güzelbahçe FK’ya 3-2 mağlup oldukları karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, alınan sonuca rağmen takımının ortaya koyduğu mücadele ve karakterden memnun olduğunu ifade etti.

Gören, maç öncesi ve sonrası açıklamalarında, "Bir kulübün adını anmak kolaydır, iyi zamanlarda konuşmak daha da kolaydır. Asıl duruş zor zamanlarda ortaya konur, efsanelik de burada başlar" sözlerini yineledi.

Karşılaşmanın satır başları

Rakibin ligde ikinci sırada yer almasına rağmen sıralamaya bakmadan oyuna çıktıklarını belirten Gören, ilk yarının 0-2 sona erdiğini, kalelerine gelen topların gol olduğunu ancak takımın oyun ve mücadeleden kopmadığını söyledi.

İkinci yarıya risk alarak başladıklarını aktaran Gören, "15–20 dakika boyunca rakip sahada baskı kurduk, net pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Bu bölümden sonra gelen golle skor 0-3 oldu. Buna rağmen oyuncularım Çeşme Belediyespor armasının kıymetinden bir an bile vazgeçmedi" dedi.

Takımın skoru 2-3’e kadar getirdiğini ve son dakikalara umutlu girdiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Son 3 dakikada gelen kırmızı kart planlarımızı bozdu ve maçı 10 kişi tamamladık. Buna rağmen son ana kadar ataklarımız ve pozisyonlarımız vardı" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve birlik çağrısı

Gören, oyuncularının mücadele, karakter ve formaya bağlılığını çok değerli bulduğunu belirterek, maçta ve maç öncesinde takımı yalnız bırakmayan Çeşme halkına teşekkür etti.

Açıklamasını birlik ve dayanışma mesajıyla sonlandıran Gören, şunları söyledi: "Bir kulübün adını anmak kolaydır, iyi zamanlarda konuşmak daha da kolaydır. Asıl duruş zor zamanlarda ortaya konur, efsanelik de burada başlar. Çoğunluğu Çeşme Belediyespor spor okullarından yetişen bu takımın yanında olmak, bu armaya zor zamanlarda sahip çıkmak efsaneliktir. Eğer sevgimiz gerçekten Çeşme ise, Çeşme ismini taşıyan bu kulübün yanında durmak hepimizin sorumluluğudur. Bu arma, bu şehir ve bu takım; zor günde birlik olunduğunda anlamlıdır."

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

