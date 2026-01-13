Aliağa FK - Samsunspor: Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik randevu

Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında yarın Süper Lig ekibi Samsunspor’u Aliağa Atatürk Stadyumu’nda saat 13.00’te ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:38
Maç Bilgileri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında yarın Süper Lig ekibi Samsunspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.

Maç öncesi grupta Aliağa FK’nın 1 puanı bulunurken, Samsunspor’un 3 puanı var. İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçta rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hakemler

Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Melih Aldemir yönetecek. Aldemir’in yardımcı hakemleri Osman Gökhan Bilir ve Murat Şener olacak, dördüncü hakem ise Sercan Karaca olarak görev yapacak.

