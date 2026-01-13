Aliağa FK - Samsunspor: Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik randevu

Maç Bilgileri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında yarın Süper Lig ekibi Samsunspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.

Maç öncesi grupta Aliağa FK’nın 1 puanı bulunurken, Samsunspor’un 3 puanı var. İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçta rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Hakemler

Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Melih Aldemir yönetecek. Aldemir’in yardımcı hakemleri Osman Gökhan Bilir ve Murat Şener olacak, dördüncü hakem ise Sercan Karaca olarak görev yapacak.

ALİAĞA FK, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU İKİNCİ MAÇINDA YARIN SAMSUNSPOR’U KONUK EDECEK.