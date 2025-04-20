Cevat Karagöl, Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor

Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, 20 yılı aşkın tecrübesiyle ortaöğretim öğrencilerini gelecek için hazırlıyor. Karagöl, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonunda genç yetenekleri eğiterek Türkiye'nin atıcılık alanındaki geleceğine katkıda bulunuyor.

20 Yıllık Tecrübe ile Gençlere Öncülük

2004'te milli takıma seçilen Karagöl, 2008, 2012, 2016 ve 2024 Paralimpik Oyunlarında Türkiye’yi temsil etti. Bu başarılı geçmişi sayesinde, gençlere eğitim vermeye ve atıcılığı sevdirmeye başladı. Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda haftanın belirli günlerinde lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim veren Karagöl, bu spor dalının kentte yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

Başarılar İlgi Çekiyor

Karagöl, milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ın elde ettiği başarıların, gençlerin atıcılığa olan ilgisini arttırdığını vurguladı. “Bu sporcularımızın aldığı önemli dereceler, gençlerin bu spora olan ilgisini artırdı. Okullarda yaptığımız yetenek taramalarında bu sporu yapmak isteyen öğrenci sayısının arttığını gözlemliyoruz.” dedi.

Konsantrasyon ve Motivasyonun Önemi

Karagöl, atıcılığın konsantrasyon ve motivasyon gerektiren bir spor dalı olduğunun altını çizerken, “Atıcılık, ders başarısına olumlu etkisi olan bir branş. Öğrenciler, derslere ve sınavlara hazırlanırken antrenmanlarda kazandıkları konsantrasyonun faydasını görüyor.” ifadelerini kullandı.

Milli Takım Hedefi

Karagöl, bazı öğrencilerin yarışmalarda derece elde ederek Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine katılma hakkı kazandığını ve devam eden eğitimler sayesinde milli takım forması giyecekleri konusunda umutlu olduğunu belirtti. “Her geçen gün başarılı sporcu sayımız artıyor. Bu gençlerin büyük bir kısmı milli takıma katılacak.” şeklinde konuştu.

Genç Sporcuların Hedefleri

Öğrencilerden Yağmur Çiftçi, arkadaşlarının yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını ve gelişim hedefinin milli takıma katılmak olduğunu dile getirdi. Göktuğ Akça, katıldığı yarışmalardan pek çok madalya kazandığını ifade ederken, Nihan Bade Keskin atıcılığa annesinin tavsiyesiyle başladığını belirtti. Mehmet Memduh Karagöl de olimpik barajı geçmenin mutluluğunu yaşıyor ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne katılmayı başardığını aktardı.

Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor. Milli takıma 2004’te seçilen Karagöl, 2008, 2012, 2016 ve 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti. Yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip Karagöl, kentte bu spora ilginin artmasıyla gençlere eğitim vermeye başladı.

Ordulu paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor. Milli takıma 2004’te seçilen Karagöl, 2008, 2012, 2016 ve 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti. Yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip Karagöl, kentte bu spora ilginin artmasıyla gençlere eğitim vermeye başladı.