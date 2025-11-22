Ceylanpınar Voleybol Turnuvası Şampiyonu: Gençlik ve Spor Takımı

Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan voleybol turnuvası, nefes kesen final mücadelesinin ardından sona erdi. 15 Ekim tarihinde başlayan organizasyona ilçe genelinden 19 kurum ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) takımı katıldı.

Turnuvada Emniyet, jandarma, hastane, adliye, milli eğitim gibi kamu kurumlarının yanı sıra çeşitli STK takımları da yer aldı. Takımlar, hem rekabetçi hem de dostane bir hava içinde karşılaştı.

Final ve şampiyon

Turnuvanın zirvesinde namağlup ilerleyen Gençlik ve Spor Takımı ile güçlü rakibi Devlet Hastanesi Takımı kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasının sonunda şampiyonluğa Gençlik ve Spor Takımı ulaştı.

"Verilen mücadelenin sonunda dostluk kazanmıştır" ifadelerini kullanan şampiyon takım, turnuvanın amacına vurgu yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Finalin ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Turnuvada birinciliği Gençlik ve Spor Takımı, ikinciliği Ceylanpınar Devlet Hastanesi Takımı, üçüncülüğü ise Karacadağ Derneği Takımı aldı.

Kupa ve madalyaların yanı sıra, turnuvanın sorunsuz ilerlemesinde rol oynayan komisyon üyelerine ve hakemlere de teşekkür amacıyla plaket verildi.

