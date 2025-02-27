Cham: 'Hedefimiz Kupa, Avrupa'ya Açılmak Istiyoruz!'

Cham: 'Kupa, Tamamen Farklı Bir Turnuva'

Trabzonspor'un 5-2'lik galibiyetle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçı sonrası, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham, medyaya önemli açıklamalarda bulundu. Cham, "Kupa tamamen farklı bir turnuva, dolayısıyla buradaki hedefimiz kupayı kazanabilmek," dedi.

İyi Performans ve Gol Pozisyonları

Papara Park'taki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cham, takımın genel performansından memnun olduklarını ifade etti. "Çok sayıda gol pozisyonuna girdik, ama yediğimiz iki basit gol kötü bir durumdu. Uğurcan Çakır için de bu golleri yememek önemliydi. Ancak kadromuz güçlü ve herkes en iyi performansını göstermeye çalışıyor," diye konuştu.

Kupa Hedefi ve Avrupa

Orta saha oyuncusu, kupayı kazanmanın önemi üzerinde durarak, "Uluslararası arenada kendimizi göstermek için bu kupayı almalıyız. Kupa bizim adımıza çok önemli bir hedef," ifadelerini kullandı.

Doğru Adım Attım

Cham, kariyeri açısından doğru yerde olduğunu ve taraftarın desteğini her zaman hissettiğini belirtti: "Kulüp beni çok istedi ve ben de burada olmaktan mutluyum. Hocalarımla sürekli iletişim halinde olup, kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Bu benim için önemli."

Deplasman Performansı Üzerine

Takımın iç sahadaki başarılı performansının aksine, deplasmandaki zorlukları, "Aynı takım, aynı oyuncular. İç sahada taraftarımızın desteği büyük bir avantaj, ama dışarıda da aynı mücadeleyi göstermeliyiz," diyerek değerlendirdi.

Eleştirilere Yanıt

Eski teknik direktör Tolunay Kafkas'ın kendisine yönelik eleştirilerine de değinen Cham, "Beni çağırabilirdi, ama önemli olan saha içindeki rakamlardır. Benim asist ve gol sayılarım ortada," diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.