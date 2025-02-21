Cham: 'Önceliğim Kazanmak ve Takıma Katkı Sağlamak'

Trabzonsporlu Muhammed Cham, Galibiyet İçin Hırslı

Trabzonspor'un Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham, futbolun kazanmaya odaklı bir spor olduğunun altını çizerek, gol atmanın ve asist yapmanın önemine değindi. Trabzonspor Dergisi'nde verdiği röportajda, takımının her zaman galip gelmesinin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Cham, "Futbol kazanmaya odaklı. Onun için gol atmak, asist yapmak önemli" diyerek, kendisini kulüp tarafından bu amaçla takıma katıldığını belirtti. "Sahada kaldığım her an, takımın kazanması ve iyi oynayabilmek için bu işleri yapmalıyım" şeklinde konuştu.

Hırslı Bir Karakter

Hırslı bir futbolcu olarak tanımlayan Cham, sahada her zaman katkı sağlamak istediğini vurguladı. "Ben asla korkuyla oynamam. Futboldan keyif alan biriyim ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim" dedi.

Cham, tanınmış oyuncu Ousmane Dembélé ile benzerliklerinin olduğunu, ancak oyun tarzlarının farklı olduğunu belirtirken, "O biraz daha top süren bir oyuncu, bense daha çok kombine bir oyuncuyum" dedi.

Futbol ve Aile

Moden futbolda oyuncuların çok yönlü olmasının önemine değinen Cham, "Takıma yardımcı olabilmek için sürekli ileri geri çalışmalıyız. Benim için en önemli şey sahada olmak" diyerek, farklı mevkilerde de en iyi şekilde oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Ayrıca futbol bağımlısı olduğunu vurgulayan Cham, "Evdeyken, tatildeyken hep futbol düşünürüm. Beni özgürleştiriyor" şeklinde hislerini paylaştı. En büyük motivasyon kaynağının ailesi olduğunu belirten Cham, "Onları mutlu etmek benim için en büyük motivasyon" dedi.

İlk Gol Heyecanı ve Taraftar Desteği

Trabzonspor formasıyla geçirdiği anları unutamadığını kaydeden Cham, milli takım formasıyla da gol atma hedefini açıkladı. "Şimdi milli takım adına hala ilk golümü atmayı bekliyorum" dedi.

Maç öncesinde dua ettiğini ve sahada olduğu için her zaman şükrettiğini belirten Cham, benzer şekilde taraftarların stada gelmesinin önemine de değindi. "Stadyum doluyken modunuz yüksek oluyor ve daha çok mücadele etmek istiyorsunuz. Siz iyiyseniz futbol sevilir, çok mücadele ettiğinizde heyecanlı hale gelir ve tribünler dolar" diye ekledi.

Cham, ırkçılığın kendisi için affedilmez olduğunu vurgulayarak, futbolun daha da heyecanlanması için dayanışmanın önemli olduğunu vurguladı. Dünyanın en iyi 11'ini ise Neuer, Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk, Dani Alves, Busquets, Ronaldinho, Iniesta, De Bruyne, Messi ve Ronaldo Nazário olarak sıraladı.

Trabzonspor'un Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında açıklamalarda bulundu.