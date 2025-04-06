Charis Charisis, Sivasspor'da 100. Maçına Çıktı

Charis Charisis, Sivasspor'da "Dilya" Dedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Yunan futbolcusu Charis Charisis, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyerek, takımında 100. resmi maçına çıkmanın gururunu yaşadı.

Vazgeçilmez Bir İsim

2022-2023 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibe katılan Charisis, bu süreçte takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de 85, Türkiye Kupası'nda 7 kez forma giyen başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında da 8 defa sahada yer aldı.

Gol Sevinçleri

Sivasspor formasıyla üç kez gol sevinci yaşayan Charisis, bu gollerin tamamını Süper Lig’de kaydetti. Takımına olan katkısıyla dikkat çeken Yunan futbolcu, gelecekteki maçlarda da bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.