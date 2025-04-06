DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.116.528,84 0,71%

Charis Charisis, Sivasspor'da 100. Maçına Çıktı

Charis Charisis, Sivasspor'da 100. resmi maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:04
Charis Charisis, Sivasspor'da 100. Maçına Çıktı

Charis Charisis, Sivasspor'da "Dilya" Dedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Yunan futbolcusu Charis Charisis, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyerek, takımında 100. resmi maçına çıkmanın gururunu yaşadı.

Vazgeçilmez Bir İsim

2022-2023 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibe katılan Charisis, bu süreçte takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de 85, Türkiye Kupası'nda 7 kez forma giyen başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında da 8 defa sahada yer aldı.

Gol Sevinçleri

Sivasspor formasıyla üç kez gol sevinci yaşayan Charisis, bu gollerin tamamını Süper Lig’de kaydetti. Takımına olan katkısıyla dikkat çeken Yunan futbolcu, gelecekteki maçlarda da bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 20. Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı
2
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası: 6 Türkiye Rekoru Kırıldı
3
Trendyol 1. Lig'de Golsüz Beraberlik: Ümraniyespor ve Pendikspor Puanları Paylaştı
4
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı
5
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı
6
Arsenal'de Gabriel Magalhaes Sezonu Kapattı
7
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor