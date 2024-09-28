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Chelsea, Brighton'ı 4-2 ile Geçti; Cole Palmer Tarihe Geçti

Chelsea, Brighton karşısında Cole Palmer'ın dört golüyle zafere ulaştı. Premier Lig tarihinde bir devrede dört gol atan ilk oyuncu oldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:20
Chelsea, Brighton'ı 4-2 ile Geçti; Cole Palmer Tarihe Geçti

Pemier Lig Hayatına Merhaba: Cole Palmer İle Chelsea Fark Yaratıyor

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Chelsea, Brighton’ı 4-2 mağlup etti. Bu maçta Cole Palmer, ev sahibi takımın gollerini atan isim olarak öne çıktı ve tarihe geçti. Palmer, 21, 28 (penaltıdan), 31 ve 41. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Brighton’ın Çabaları Yetersiz Kaldı

Brighton takımından Georginio Rutter, 7. dakikada ve Carlos Baleba, 34. dakikada kaydettikleri gollerle maçta etkili olmaya çalıştı; fakat bu çabaları mağlubiyeti engelleyemedi.

Ferdi Kadıoğlu da Sahadaydı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla mücadeleye ilk 11’de başladı ve 71 dakika sahada kalarak takıma katkı sağladı.

Diğer Maçlardan Kısa Kısa

Arsenal, Leicester City'yi Zor da Olsa Geçti

Arsenal, evinde Leicester City karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 galip geldi. Gabriel Martinelli 20. dakikada, Leandro Trossard 45+1, 90+4 ve Kai Havertz 90+9. dakikada attıkları gollerle zaferi getirdi. Leicester City’nin gollerini ise 47 ve 63. dakikalarda James Justin kaydetti.

Manchester City Beraberliğe Razı Oldu

Manchester City, Newcastle United deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Üst üste ikinci maçında puan kaybı yaşayan konuk takımın golünü 35. dakikada Josko Gvardiol, Newcastle United’ın golünü ise 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon attı.

Diğer Sonuçlar

Günün diğer maçlarında Everton, Crystal Palace’ı 2-1; Fulham, Nottingham Forest’ı 1-0 mağlup etti. Brentford ile West Ham United arasındaki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona erdi.

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