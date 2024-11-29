DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,63 -0,01%
ALTIN
2.967,56 -1,13%
BITCOIN
3.365.244,18 -2,28%

CHP'li Başarır'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına Sert Tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki asker selamı ve güvenlik kaygılarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:44
CHP'li Başarır'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına Sert Tepki

Başarır'dan Futbol Dünyasına Sert Sözler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maçta İsrailli futbolcunun gol sonrası asker selamı vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim milli futbolcumuza ceza veren UEFA, bakalım burada ne yapacak? Bence futboldan men bile edebilir. Bu, bir insanlık suçu." dedi.

Macaristan'da Oynanan Maçın Eleştirisi

Başarır, Beşiktaş'ın İsrail ekibiyle oynadığı maçın Macaristan'da yapılmasının sebeplerini sorgulayarak, "İsrail takımının güvenliğini biz sağlayamayız." ifadelerini aktardı. Başarır, iktidarın kendi takımını düşünmeyip, yalnızca İsrail'in güvenliğini öncelikli hale getirdiğini vurgulayarak, bunun utanç verici bir durumda olduğunu belirtti.

Maç Sonucu ve Olası Senaryolar

Beşiktaş'ın 3-1 mağlup olduğu maça ilişkin yorum yapan Başarır, "Eminim bu maç kendi stadında, taraftarıyla oynansaydı farklı olurdu. Gol atan İsrailli futbolcu, dünyanın önünde asker selamı yaptı. Bu iktidar umarım bu ahlaksızlığın peşinde olur." dedi. Ayrıca, alınan kararları 86 milyonun takdirine bıraktığını ifade etti.

İzmir Marşı ve Hükümetin Ekonomi Eleştirisi

Başarır, İzmir Marşı'nın yasaklandığı iddialarına da değinerek, "Milli ve kurucu değerlerimizle sorun yaşayan bir iktidar var." dedi ve bu durumun arkasında kimin bulunduğunu sordu. Ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, bütçenin %17,5'inin faize verildiğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Veda Etti
2
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından İstifa Etti
3
Trendyol Süper Lig 13. Hafta: Galatasaray Zirvede, Trabzonspor Farkla Kazandı
4
Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti
5
Engelli Yüzücü Halil İbrahim Kara'nın Hayali: Milli Forma
6
CHP'li Başarır'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına Sert Tepki

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı