CHP'li Başarır'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına Sert Tepki

Başarır'dan Futbol Dünyasına Sert Sözler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maçta İsrailli futbolcunun gol sonrası asker selamı vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim milli futbolcumuza ceza veren UEFA, bakalım burada ne yapacak? Bence futboldan men bile edebilir. Bu, bir insanlık suçu." dedi.

Macaristan'da Oynanan Maçın Eleştirisi

Başarır, Beşiktaş'ın İsrail ekibiyle oynadığı maçın Macaristan'da yapılmasının sebeplerini sorgulayarak, "İsrail takımının güvenliğini biz sağlayamayız." ifadelerini aktardı. Başarır, iktidarın kendi takımını düşünmeyip, yalnızca İsrail'in güvenliğini öncelikli hale getirdiğini vurgulayarak, bunun utanç verici bir durumda olduğunu belirtti.

Maç Sonucu ve Olası Senaryolar

Beşiktaş'ın 3-1 mağlup olduğu maça ilişkin yorum yapan Başarır, "Eminim bu maç kendi stadında, taraftarıyla oynansaydı farklı olurdu. Gol atan İsrailli futbolcu, dünyanın önünde asker selamı yaptı. Bu iktidar umarım bu ahlaksızlığın peşinde olur." dedi. Ayrıca, alınan kararları 86 milyonun takdirine bıraktığını ifade etti.

İzmir Marşı ve Hükümetin Ekonomi Eleştirisi

Başarır, İzmir Marşı'nın yasaklandığı iddialarına da değinerek, "Milli ve kurucu değerlerimizle sorun yaşayan bir iktidar var." dedi ve bu durumun arkasında kimin bulunduğunu sordu. Ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, bütçenin %17,5'inin faize verildiğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.