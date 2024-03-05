Christiano Ronaldo emekliye ayrılıyor

Meğer sır gibi saklıyorlarmış! Ronaldo emekli oluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RONALDO EMEKLİ OLUYOR

Tüm dünyanın gözde futbolcularından Cristiano Ronaldo'nun futbol hayatının sona ereceği konuşuluyor. 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söylese de kız arkadaşı Ronaldo ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 39 yaşına gelmesine rağmen başarılı şekilde kariyerini sürdüren Ronaldo bu sezon başında Al Nassr takımına transfer oldu ve 30 maçta forma giydi. 30 mücadelede 28 gol atan ve 11 asist yapan başarılı futbolcu dün akşam AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Al Ain maçında forma giydi ve ekip 1-0'lık mağlubiyet yaşadı.





Al Nassr 11 Mart tarihinde Al Ain ile tekrar bir karşılaşma yaşayacak. Ronaldo'nın ilk 11'de olması tahmin ediliyor. Ronaldo uzun zamandır birçok eleştiriye maruz kalmaya devam ediyor. Fransız eski futbolculardan Frank Leboeuf Ronaldo ile ilgili şu sözleri söylemişti; 'Benim için Portekiz bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Kupayı kazanabileceklerine inanıyorum ancak Ronaldo'nun oynamaması gerekir. Ronaldo'nun futbol için yaptıklarını Suudi Ligi'nde oynadığı için yok sayamazsınız. Bu sporu başka seviyeye taşıdığı için kendi adıma ona teşekkür ederim ancak herkes için bir son var.' Ronaldo'nun çocuklarının annesi ve uzun senelerdir beraberlik yaşadığı Georgina Rodriguez ise katıldığı Paris Moda Haftası'nda Ronaldo forması giydi ve şu açıklamaları yaptı; 'Cristiano bir sene daha oynar, sonra biter. Belki iki olur, tam bilemiyorum.'