Chus Mateo, İspanya Milli Basketbol Takımı'nın Yeni Başantrenörü

İspanya Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Chus Mateo oldu; 56 yaşındaki çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:49
Chus Mateo, İspanya Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak atandı

Federasyon duyurdu: Mateo ile 2029'a kadar sözleşme

İspanya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Chus Mateo, İspanya Milli Basketbol Takımının yeni başantrenörü oldu.

Açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Chus Mateo, kariyerinde Real Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 İspanya Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Federasyonun açıklaması, Mateo'nun ulusal takımda yeni bir dönemi başlatmayı hedeflediğini vurguladı.

Atamanın ardından federasyon ve teknik ekipten gelecek detayların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

