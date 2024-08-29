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Cihat Arslan'dan Ankaragücü Taraftarlarına Destek Çağrısı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, takıma destek verilmesi gerektiğini vurguladı ve eleştirilerin zamanının yanlış olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:14
Cihat Arslan'dan Ankaragücü Taraftarlarına Destek Çağrısı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan Destek İsteği

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, kulüpten ayrılmayı seçen bazı futbolculara dikkat çekerek, taraftarlardan mevcut oyunculara destek olmalarını istedi. Arslan, "Herkesin eleştirebilme hakkına saygı duyuyorum; fakat kulüplerdeki hocalığı bu kadar basite indirgemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Takım Üzerinde Yaşanan Gelişmeler

Trendoyol 1. Lig'de ardarda gelen iki mağlubiyet sonrası takımın ruh hali üzerine değerlendirmelerde bulunan Arslan, TSYD Ankara Kupası ile sezona iyi başladıklarını, ancak ardından kayıplar yaşadıklarını hatırlattı. Özellikle bazı futbolcuların transfer teklifleri almasının kafa karışıklıklarına yol açtığını vurgulayan Arslan, "Cephas antrenmanlara katılmadı, bazı oyuncular ise gitme isteği duydu. Bu durum maça odaklanmamızı etkiledi" dedi.

Mağlubiyetlerin Ardındaki Sebepler

Kaybettikleri maçlardaki performansa değinen Arslan, oyuncularının gösterdiği çabanın takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Bu takım, geçen yıl küme düştü. Bu yıl Süper Lig'e dönmek için çabalıyorlar. Bence alkış ve destek çok önemlidir" diye ekledi.

Sakatlıklar ve Takım Yapısı

Arslan, Tolga Ciğerci'nin Almanya'ya tedavi için gittiğini ve sakatlığının devam ettiğini belirtirken, bu durumun takım içinde önemli bir eksiklik yarattığını dile getirdi. "Tolga, Türkiye’ye gelmiş en iyi oyunculardan biri" ifadesini kullandı.

Yeni Transferler ve Eleştiriler

Yeni transferler hakkında eleştirileri değerlendiren Arslan, mevcut oyuncuların yetersiz olduğu yönündeki yorumlara itiraz etti. "Mahmut, Osman ve Diogo takıma değer katacak oyuncular. Eleştiriler yapmadan önce dikkatli analiz yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Hedefi

Cihat Arslan, Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Bu ligin zorluklarına hazırlanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın destekleri çok önemli. Bu kulüp büyük bir camia" dedi.

Önümüzdeki Maç

Arslan, önümüzdeki hafta lider Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacakları maça dair, "Lideri yenmek için sahaya çıkacağız. Kendimizi şampiyon takım gibi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA...

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA...

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA...

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA...

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kaybeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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