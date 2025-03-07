ÇİMSA ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk ettiği Bodrum Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mersin temsilcisi, mücadeleyi 103-43 gibi bir skorla kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu önemli galibiyet, ÇİMSA ÇBK Mersin’in ligin üst sıralarındaki hedefleri açısından büyük bir moral kaynağı oldu. Taraftarının önünde sergilediği performansla dikkat çeken Mersin ekibi, rakibine adeta dominasyon kurarak maçtan galip ayrıldı.

ÇİMSA ÇBK Mersin'in bu galibiyeti, ligin geri kalan maçları için de umut verici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, ÇİMSA ÇBK Mersin ile Bodrum Basketbol, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Sinem Ataş (solda) Bodrum Basketbol'dan Azra Erçelik (7) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında, ÇİMSA ÇBK Mersin ile Bodrum Basketbol, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ÇİMSA ÇBK Mersin'den Sinem Ataş (solda) Bodrum Basketbol'dan Azra Erçelik (7) ile mücadele etti.