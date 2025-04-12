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Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor İlk Yarıda Beraberlik Söz Konusu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor'un mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:13
Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor İlk Yarıda Beraberlik Söz Konusu

Trendyol Süper Lig'de Kritik Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan mücadele, ilk yarı itibarıyla 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Karşılaşmanın erken dakikalarında, 2. dakikada Sipay Bodrum FK'ın geliştirdiği atakta, ceza sahasına yapılan ortada Puscas'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Ardından 4. dakikada Bodrum FK, ceza sahası önünden Celustka'nın sert vuruşuyla kaleci Kenan Piric'i zorladı; ancak toplar kaleciden döndü.

13. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Bodrum FK, Fredy'nin yerden ceza sahasına gönderdiği topla etkili bir pozisyon yakaladı ama kaleci Kenan Piric, Puscas'tan önce topa hakim oldu.

Antalyaspor ise 18. dakikada Soner Dikmen ile yaptığı atakta, sert bir vuruşla gol aradı, ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan gelen Antalyaspor atağında Larsson'un ceza sahasına yaptığı ortada, Soner Dikmen'in kafa vuruşu da auta gitti.

İlk yarının sonlarına yaklaşırken 45+5. dakikada, Antalyaspor'un Van de Streek ile sağ kanattan yaptığı orta sonucunda Samudio'nun vuruşu direğe çarparak geri döndü. Van de Streek'in tekrar ceza alanına gönderdiği topu ise kaleci Sousa kontrol etti.

İlk yarının sonucu itibarıyla her iki takım da gol bulamadan soyunma odasına gitti. Mücadelede ikinci yarıda nelerin olacağı merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda mücadele etti. Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçı yedek kulübesinden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda mücadele etti. Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçı yedek kulübesinden izledi.

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