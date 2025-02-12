ÇİMSA ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-66 Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Karşılaşma

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşı karşıya geldi. Bu keyifli mücadele, Mersin ekibinin 77-66'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen ÇİMSA ÇBK Mersin, özellikle son çeyrekteki üstün oyunuyla rakibine fırsat vermedi. Bu galibiyet, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, taraftarlarına da sevinç yaşattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsus Spor Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Tarsus ekibinden Jillian Chantel Alleyne (önde) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile İlkem Yapı Tarsus Spor Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Tarsus ekibinden Jillian Chantel Alleyne (önde) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.