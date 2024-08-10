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Çin Masa Tenisi Takımı Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler masa tenisi takımında Çin şampiyon oldu. Fransa bronz madalyanın sahibi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:06
Çin Masa Tenisi Takımı Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Masa Tenisi Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi erkekler takım kategorisinde şampiyonluk sevincini yaşayan ülke, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Çin oldu.

Final Mücadelesi

South Paris Arena 6'da gerçekleşen finalde, İsveç ile karşılaşan Çin, müsabakayı 3-0 gibi net bir skorla kazanarak altın madalyayı kazandı.

Bronz Madalyanın Sahibi Fransa

Ülkenin ev sahibi olduğu bu organizasyonda, Fransa, yarı finalde Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın bu başarısı, yerel taraftarları sevindirdi.

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