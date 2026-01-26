Çıvgın: 'Daha iyisini yapacağız' — Aliağa Petkimspor 70-78 Fenerbahçe Beko

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Fenerbahçe Beko'ya 70-78 yenildikleri maç sonrası sakatlık ve kısıtlı hazırlığa rağmen takımın daha iyiye gideceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 01:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 01:19
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 78-70 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri görüşlerini paylaştı.

Özhan Çıvgın'ın değerlendirmesi

"Kimsenin şüphesi olmasın, bundan daha iyisini yapacağız. Ekip olarak tüm gücümüzle bunun için savaşıyoruz" diyen Çıvgın, Avrupa’nın en formda takımlarından birine karşı önemli bir mücadele sergilediklerini vurguladı.

Çıvgın, maça kısıtlı bir sürede hazırlandıklarını, "Maçtan bir gün önceki antrenmanda kaptanımız Yunus sakatlandı, diğer oyun kurucumuz Stanley ise hasta hasta oynadı" şeklinde bildirdi. "Bütün olumsuzluklara rağmen çok iyi mücadele ettik, ilk yarı rakibimizi 30 sayıda tuttuk ancak boş atışlardan skor çıkaramadık" dedi.

İkinci yarı değerlendirmesinde Çıvgın, "direncimiz iyiydi; kolay 2-3 tane yakın atışı bitirip dengeyi lehimize çevirebilirdik. Bunun üstüne çok kritik top kayıpları yaptık ve hücum ribaundları verdik" açıklamasını yaptı ve bu tür maçlarda 1-2 hatanın maç sonucunu etkilediğini belirtti. Çıvgın, ligin geri kalanında aynı direnç ve istekle oynamanın önemine dikkat çekti.

Sarunas Jasikevicius'un yorumu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise hücum performanslarından memnun olmadığını ifade etti: "Hücumda çok kötüydük; hızlı değildik, saldırganlık gösteremedik."

Jasikevicius savunma içinse, "Savunmada fena değildik. Hızlı oyuncuları olan bir rakibe karşı oynadığımız için onları kontrol etmek kolay olmadı" dedi. Ayrıca, "İkinci yarıda Wade’i bulana kadar üretemedik. Metecan bize büyük bir enerji getirdi. Bu maçları kazanmak için en büyük ihtiyacınız enerjidir. Biz de bugün yoktu" ifadelerini kullandı.

