Şahinbey Ampute Deplasmanda 7-0 Kazandı

Ampute Futbol Süper Ligi maç özeti

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup etti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmaya kontrollü başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, her iki yarıda da üstün bir performans sergiledi. Rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren ekip, etkili ataklarıyla bulduğu fırsatları gole çevirdi ve sahadan 7-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda elde edilen bu sonuç, Şahinbey ekibinin hücum etkinliğini ve takım disiplinini gözler önüne serdi. Maç boyunca sergilenen performans, takımın ligdeki iddialarını güçlendirdi.

Başkanın değerlendirmesi

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Güzel, "Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Bugün sahada mücadele eden tüm futbolcularımız bu hedefe ne kadar inandıklarını bir kez daha gösterdi. Deplasmanda alınan 7-0'lık galibiyet bizler için son derece önemli. Takım ruhu, mücadele azmi ve oyun disipliniyle şampiyonluğa yürüyen bir ekip izliyoruz. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

