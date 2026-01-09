Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Kupa Finali Öncesi Son Antrenmanı Tamamladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finali öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını tamamladı; maç yarın 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:57
Hazırlıklar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Sona Erdi

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan idman dinamik ısınmayla başladı. Çalışma iki grup halinde yürütülen 8'e 2 pas çalışması ile sürdü ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

