TFF 3. Lig: Amasyaspor - Giresunspor 2-2

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Amasyaspor ile Giresunspor 2-2 berabere kaldı; goller, kartlar ve hakem bilgileri maçın öne çıkanları oldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:22
Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Yakup Özhan, Erdi Abdulmecit Sayar, Burak Celep

Takım Kadroları

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Hayta, Fatih Ergen (Enes Kitapçı dk.49), Cenk Kuşku (Halitcan Hicin dk.46), Onur Kolay, Tamer Aşık (Egehan Güner dk.90), Fahri Yağız Parlak, Arda Keser, Mustafa Parlak

Giresunspor: Göktan Cörüt, Şahin Dik, Şenel Hami Aydemir (Yiğit Karataş (dk.85), Muhammet Bedirhan Yanık, Talha Kirman, Arda Cebeci (Emirhan Şahin dk.63), Arda Kılıç, Muhammet Turhan, Kasım Alperen Köşker (Furkan Arda Kabaca dk.75), Mustafa Kuzey Kaşık, Orçun Kaan Biçer

Goller ve Kartlar

Goller: Talha Kirman (kk. dk.9), Fahri Yağız Parlak (dk.22) (Amasyaspor); Arda Kılıç (dk.64), Şahin Dik (dk.90, pen) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Arda Keser, Bayram Enes An (Amasyaspor); Arda Kılıç, Mustafa Kuzey Kaşık, Furkan Arda Kabaca (Giresunspor)

EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

