Selendi Belediye Spor Namağlup Şampiyon: Süper Amatör Küme’ye Yükseldi

Bitime bir hafta kala gelen şampiyonluk ve coşkulu kutlama

Manisa 1. Amatör Lig Alaşehir Grubu’nda mücadele eden Selendi Belediye Spor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Küme’ye yükseldi.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’den düşen Selendi Belediye Spor, bu sezon oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Son hafta karşılaşmasında rakibi Adala Spor sahaya çıkmadığı için müsabaka tatil edildi ve Selendi Belediye Spor 3-0 hükmen galip sayılarak şampiyonluğu kesinleştirdi.

Sezon boyunca rakiplerine yalnızca 3 gol izni veren Selendi temsilcisi, 23 gol atarak grubun en az gol yiyen takımı unvanını elde etti.

Kupa töreni ve kutlamalar

Şampiyonluk kupasını takım kaptanları Semih, Süleyman ve Ercan; Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban ve Manisa ASKF yöneticisi Alim Teker in elinden aldı.

Futbolcular kutlamaları davul-zurna eşliğinde Selendi havası oynayarak gerçekleştirdi. Takım, üstü açık araçla şehir turu attıktan sonra Demokrasi Meydanı’nda taraftarlarla buluştu. Kutlamalara havai fişek gösterileri ve davul çalan minik Mesut Ege damga vurdu.

Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve Belediye Başkanı Murat Daban, şampiyonlukta emeği geçen oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN NAMAGLÛP LİDER SELENDİ BELEDİYE SPOR, BİTİME BİR HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEREK SÜPER AMATÖR KÜME’YE YÜKSELDİ.