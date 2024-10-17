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Cizre Belediyespor, Arkas Spor ile Önemli Maçın Hazırlıklarını Tamamladı

Cizre Belediyespor, Arkas Spor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı ve oyuncuları hedeflerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:20
Cizre Belediyespor, Arkas Spor ile Önemli Maçın Hazırlıklarını Tamamladı

Cizre Belediyespor Arkas Spor Maçına Hazırlanıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin mücadeleci ekiplerinden biri olan Cizre Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü Arkas Spor ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Antrenman, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda, başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu önderliğinde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, top atma, servis, smaç ve blok hareketleri gibi teknik çalışmalarla devam etti.

Takımdan Görüşler

Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkas Spor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Müsabakayı kazanmak istiyoruz," dedi. Çiçekoğlu, takım içindeki uyumun önemli olduğunu ifade ederek, "Yeni transferlerimiz de takıma adapte oldu. İki Bulgar ve iki Kübalı oyuncumuzla birlikte iyi bir uyum yakaladık," şeklinde konuştu.

Takım kaptanı ayrıca, taraftar desteğiyle bu maçı kazanmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Emre Batur'un Açıklamaları

Emre Batur ise, "Her şey yolunda gidiyor, iyi çalışıyoruz ve maça sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Arkas'ın ardından Bursa ve Altekma maçları da var, ancak şu anda sadece Arkas maçına odaklandık," dedi. Batur, pazar günü olumlu bir sonuç almayı ve sonraki maçlara odaklanmayı umduğunu belirtti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarına devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarına devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarına devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarına devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarına devam etti.

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