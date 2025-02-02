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Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart ile oynayacağı zorlu maça hazırlık yapıyor. Takımın hedefi galibiyetler almak.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:33
Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında 4 Şubat Salı günü Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden Cizre Belediyespor'un yardımcı antrenörü Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi sahalarında lider konumda bulunan Ziraat Bankkart ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade etti.

Cıvıldak, Ziraat Bankkart maçının ardından Spor Toto ve Galatasaray ile de mücadele edeceklerini belirterek, "Arkadaşlarımızın bu arayı iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın uyumu biraz daha sağlanmış oldu. İnşallah bu zorlu maçlardan elimizden gelenin en iyisini yapıp alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Cıvıldak, Ziraat Bankkart, Spor Toto ve Galatasaray maçlarını kazanma hedefinde olduklarını vurgulayarak, "Sporcularımızın çalışmalarından memnunuz ve iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum. Bu maçların ikisini sahamızda oynayacağız ve taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onları bizi desteklemeye bekliyoruz," dedi.

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