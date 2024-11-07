Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Hazır
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyespor, sezonun 7. haftasında yarın deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.
Son Antrenman Cizre'de Gerçekleşti
Takım, Ankara temsilcisiyle yapacağı mücadele öncesi son çalışma programını, başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ile yardımcıları Burak Köse ve Behmen Cıvıldak eşliğinde Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.
Antrenör Behmen Cıvıldak'tan Açıklamalar
Behmen Cıvıldak, Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, Ziraat Bankkart karşılaşmasının zorlu geçeceğini göz önünde bulundurduklarını belirtti. Cıvıldak, "Kazanmak için gidiyoruz, inşallah kazanarak döneriz," ifadelerini kullandı.
Takım Ankara'ya Hareket Etti
Tüm hazırlıklarını tamamlayan Cizre Belediyespor, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Ankara'ya doğru yola çıktı.
Maç Bilgileri
Cizre Belediyespor'un Ziraat Bankkart ile karşılaşacağı mücadele, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, sezonun 7. haftasında deplasmanda Ziraat Bankkart ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, sezonun 7. haftasında deplasmanda Ziraat Bankkart ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.