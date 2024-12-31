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Cleveland Cavaliers, NBA'de 7. Galibiyetine Ulaştı

Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ı 113-95 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:57
Cleveland Cavaliers, NBA'de 7. Galibiyetine Ulaştı

Cavaliers, 7. Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ı 113-95 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti. Bu galibiyet, Cavaliers'ın bu sezonki 32. maçında 28. zaferi oldu ve ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı unvanını korumasına olanak tanıdı.

Performans ve Destekleyici Oyuncular

Cavaliers'ı zafere taşıyan isimler arasında Darius Garland 25 sayı ve 8 asistlik performans sergilerken, Donovan Mitchell ise 23 sayı kaydetti. Warriors cephesinde ise Stephen Curry 11 sayıda kalırken, kenardan oyuna giren Moses Moody 19 sayı, Jonathan Kuminga 18 sayı ve 10 ribauntla dikkat çekti.

Nuggets, Jokic ile Galibiyet Aldı

Batı Konferansı takımlarından Denver Nuggets, Utah Jazz karşısında 132-121'lik skorla galip geldi. Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, 36 sayı, 22 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Ayrıca Jamal Murray 20 sayı ve 10 asist, Russell Westbrook ise 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performans gösterdi.

Utah Jazz İstatistikleri

Jazz'ın oyuncularından Jordan Clarkson 24 sayı ve 5 ribaunt, Collin Sexton ise 22 sayı ile mücadele etti, ancak bu performans mağlubiyeti önleyemedi.

Diğer Maç Sonuçları

  • Charlotte Hornets - Chicago Bulls: 108-115 (uzatmada)
  • Washington Wizards - New York Knicks: 106-126
  • New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers: 113-116
  • Utah Jazz - Denver Nuggets: 121-132
  • Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers: 103-125
  • Sacramento Kings - Dallas Mavericks: 110-100
  • Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers: 95-113

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