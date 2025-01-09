Cleveland Cavaliers, Thunder'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisini Durdurdu

Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 129-122 yenerek rakibinin 15 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:11
Cleveland Cavaliers, Thunder'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisini Durdurdu

Cleveland Cavaliers, Thunder'a Şok Üstüne Şok Yaşattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan dolu bir gece daha yaşandı. Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 129-122 mağlup ederek rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Maçın Kralları: Jarrett Allen ve Evan Mobley

Konferanslarının zirvesinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Cavaliers'ın yıldızları Jarrett Allen ve Evan Mobley mükemmel bir performans sergiledi. Allen, maçı 25 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle tamamlarken, Mobley ise 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistlik katkı sağladı.

Ev sahibi Cavaliers, art arda 11. galibiyetini elde ederek sezonun 32. zaferine ulaşırken, Darius Garland 18 ve Max Strus 17 sayı ile skora destek verdiler.

Thunder'ın Galibiyet Serisi Sona Erdi

Uzun bir galibiyet serisinden gelen Oklahoma City Thunder tarafında ise Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist ile ön plana çıkarken, Jalen Williams 25 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistle skora katkıda bulundu. Ancak bu başarı, sezonun 6. mağlubiyetini önleyemedi.

Adem Bona ve Philadelphia 76ers'dan Galibiyet

Aynı zamanda Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 109-103 yenerek sezonun 15. galibiyetini elde etti. 76ers'ta Tyrese Maxey 29, Guerschon Yabusele ise 21 sayı ile takımını sırtlarken, Bona 14 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 3 blok ile mücadele etti.

Wizards'ın Düşüşü Devam Ediyor

Doğu Konferansı'nın sonuncusu olan Wizards'ta Jared Butler 26 ve Corey Kispert 23 sayıya ulaşsa da, bu performans sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA Gece Sonuçları

  • Philadelphia 76ers - Washington Wizards: 109-103
  • Indiana Pacers - Chicago Bulls: 129-113
  • Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 129-122
  • New York Knicks - Toronto Raptors: 112-98
  • Brooklyn Nets - Detroit Pistons: 98-113
  • New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers: 100-119
  • Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 126-103
  • Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs: 121-105

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