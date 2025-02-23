Como, Napoli'yi Yenerek Serie A'da Zirveyi Sarstı

Como'dan Şok Zafer

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 26. haftanın dikkat çeken maçında, Como, güçlü rakibi Napoli'yi 2-1 mağlup etti. Maç, Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynandı.

Goller ve Maçın Seyri

Como, 7. dakikada Amir Rrahmani'nin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. İlerleyen dakikalarda, 77. dakikada Assane Diao skoru 2-0'a taşıdı. Napoli'nin tek golü ise 17. dakikada Giacomo Raspadori tarafından kaydedildi.

Como Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Geçtiğimiz hafta Fiorentina'yı 2-0 mağlup eden Como, Cesc Fabregas yönetimindeki ikinci galibiyetini alarak, düşme hattından iyice uzaklaştı. Puanını 28'e çıkaran Como, 13. sıraya yerleşti.

Napoli'nin Düşüşü ve Inter'in Yükselişi

Napoli için ise işler istenildiği gibi gitmiyor. Son 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Napoli, 56 puanla ikinci sırada kalmaya devam etti. Diğer yandan, haftayı 1-0'lık Genoa galibiyetiyle kapatan Inter, 57 puanla liderliği ele geçirdi.