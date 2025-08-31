Corendon Alanyaspor 2-0 Beşiktaş — Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi Corendon Alanyaspor, konuk Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçta her iki ekip de önemli ataklar üretse de goller ev sahibi takımın oldu.

Maçtan Dakikalar

58. dakika: Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

62. dakika: Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü ile kullandığı kornerde Toure kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.

67. dakika: Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

76. dakika: Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir savunmanın arkasına pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

80. dakika: Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

82. dakika: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.