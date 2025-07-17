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Corendon Alanyaspor, Erzurumspor'u Hazırlık Maçında 2-0 Yendi

Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK'yi hazırlık maçında 2-0 mağlup ederek yeni sezon öncesi formunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:09
Corendon Alanyaspor, Erzurumspor'u Hazırlık Maçında 2-0 Yendi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 2-0'lık skorla geçerek yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde genç yetenekler ve tecrübeli isimlerle antrenmanlarına devam eden Alanyaspor, Erzurumspor ile gerçekleştirdiği maçta sahada etkili bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın ilk golü, Alanyaspor'un Sporar ile 25. dakikada geldi. İlk devrenin sonlarına doğru ise İbrahim Kaya ile 43. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Bu goller, Alanyaspor'un yeni sezona hazır olduğunu gösterdi.

Maçı; Corendon Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Hüsamettin Akyüz, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da izleyerek destek verdiler.

Ayrıca, Akdeniz ekibi, akşam saat 17.00'de İran temsilcisi Persepolis ile yapacağı üçüncü hazırlık maçıyla, Erzurum kampını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

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